Создатели «Симпсонов» предсказали появление коронавируса нового типа
Поклонники «Симпсонов» выяснили, что создатели мультсериала предсказали появление коронавируса нового типа 2019-nСоV.
Сюжет двадцать первой серии четвертого сезона мультсериала под названием «Мардж в цепях» очень сильно напоминают события, которые происходят сейчас в связи с новым заболеванием. Тогда семья Симпсонов решила заказать соковыжималки из Японии, но во время упаковки один из работников почты чихнул прямо в коробку. В итоге «вирусная почта» привела к распространению заболевания по всему городу Спрингфилд.
Отметим, что есть разница: заболевания пришло не из китайского Уханя, а из японского города Осаки.
Напомним, поклонники «Симпсонов» уже ни раз отмечали, что создатели легендарного мультсериала предсказывают мировые события. Как писал сайт kp.ru, авторы жалели, что сбылось их предсказание о победе на президентских выборах США Дональда Трампа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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