2020-02-02T19:12:19+03:00
Общество

Создатели «Симпсонов» предсказали появление коронавируса нового типа

Однако в мультсериале заболевание распространяется из Японии, а не из Китая
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Создатели «Симпсонов» предсказали появление коронавируса нового типаСоздатели «Симпсонов» предсказали появление коронавируса нового типа
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Поклонники «Симпсонов» выяснили, что создатели мультсериала предсказали появление коронавируса нового типа 2019-nСоV.

Сюжет двадцать первой серии четвертого сезона мультсериала под названием «Мардж в цепях» очень сильно напоминают события, которые происходят сейчас в связи с новым заболеванием. Тогда семья Симпсонов решила заказать соковыжималки из Японии, но во время упаковки один из работников почты чихнул прямо в коробку. В итоге «вирусная почта» привела к распространению заболевания по всему городу Спрингфилд.

Отметим, что есть разница: заболевания пришло не из китайского Уханя, а из японского города Осаки.

Напомним, поклонники «Симпсонов» уже ни раз отмечали, что создатели легендарного мультсериала предсказывают мировые события. Как писал сайт kp.ru, авторы жалели, что сбылось их предсказание о победе на президентских выборах США Дональда Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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