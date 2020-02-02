«Четыре двойки»: Нумеролог рассказала о магии даты 02.02.2020
Нумеролог, ведический астролог Алла Новокрещёнова рассказала, как дата с «четырьмя двойками» 02.02.2020 может повлиять на основные события нашей жизни.
Специалист сообщила, что с точки зрения нумерологиии эта дата очень плохая, потому что двойка - это все что касается луны, эмоции, неуверенности, а также связана с неустойчивостью.
«Заключать брак однозначно плохо в эту дату. Еще хуже в нее родиться. Это связано с выбором, неуверенностью, волнами», - сказала астролог.
Новокрещёнова добавила, что даже начинать какое-либо дело, «то тоже будет определенная неустойчивость».
Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, многие молодожены обменялись кольцами в день, дата которого состоит из «четырех двоек» - 02.02.2020. В воскресенье, 2 февраля, пять московских загсов зарегистрируют 160 браков и все из-за популярности даты.
ИСТОЧНИК KP.RU