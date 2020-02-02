2020-02-02T19:44:18+03:00
Общество

«Четыре двойки»: Нумеролог рассказала о магии даты 02.02.2020

Специалист сообщила, как такое число может повлиять на основные события в нашей жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Четыре двойки»: Нумеролог рассказала о магии дате 02.02.2020. Фото:«Четыре двойки»: Нумеролог рассказала о магии дате 02.02.2020. Фото:Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нумеролог, ведический астролог Алла Новокрещёнова рассказала, как дата с «четырьмя двойками» 02.02.2020 может повлиять на основные события нашей жизни.

Специалист сообщила, что с точки зрения нумерологиии эта дата очень плохая, потому что двойка - это все что касается луны, эмоции, неуверенности, а также связана с неустойчивостью.

«Заключать брак однозначно плохо в эту дату. Еще хуже в нее родиться. Это связано с выбором, неуверенностью, волнами», - сказала астролог.

Новокрещёнова добавила, что даже начинать какое-либо дело, «то тоже будет определенная неустойчивость».

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, многие молодожены обменялись кольцами в день, дата которого состоит из «четырех двоек» - 02.02.2020. В воскресенье, 2 февраля, пять московских загсов зарегистрируют 160 браков и все из-за популярности даты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Четыре двойки»: Нумеролог рассказала о магии даты 02.02.2020
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