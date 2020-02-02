Минздрав Забайкалья сообщил, что больной коронавирусом получил результаты анализов

2 Февр. 2020 2020-02-02T20:35:11+03:00

Ранее гражданин Китая заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей [видео]

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В Минздраве Забайкальского края сообщили, что житель Китая Ван Юньбинь, у которого диагностировали коронавирус нового типа, получил результаты своих анализов.

Напомним, китайский гражданин пожаловался на условия своего содержания и лечения в Забайкальской краевой инфекционной больнице. Среди прочего он отметил, что у него и его семьи по нескольку раз в неделю берут кровь, но не сообщают о результатах анализов, а о своем диагнозе узнал из новостей.

«Результаты анализов поступили в больницу 1 февраля поздно вечером, второго числа утром мы довели информацию до пациента», — цитирует ТАСС слова представителя регионального Минздрава.

В ведомстве добавили, что во время прохождения полного курса лечения больной будет находиться в изолированном медицинском боксе под присмотром медработников.

Как писал сайт kp.ru, ранее жалобы китайского гражданина прокомментировали в Забайкальской краевой инфекционной больнице. Там отметили, что больной содержится в светлом и теплом боксе, где есть отдельный санузел и горячая вода, также его обеспечивают четырехразовым, сбалансированным питанием.

На данный момент в России подтвердились два случая заражения новым коронавирусом.

Больной коронавирусом в Забайкалье пожаловался на условия содержания.Китаец извинился перед жителями Забайкальского края, если действительно болен

ИСТОЧНИК KP.RU