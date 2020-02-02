2020-02-02T21:13:37+03:00
Политика

«Полное уничтожение»: в США рассказали об опасности российских «Солнцепеков»

Американские СМИ рассказали о физическом и психологическом воздействии зажигательного оружия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Полное уничтожение»: в США рассказали об опасности российских «Солнцепеков»«Полное уничтожение»: в США рассказали об опасности российских «Солнцепеков»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» являются оружием полного уничтожения обороны противника и представляют значительную опасность для Соединённых Штатов. Такое мнение высказал эксперт журнала The National Interest Майкл Пек.

«Цель том, чтобы использовать зажигательное оружие, воздействующее физически и психологически, для зачистки городов, бункеров и туннелей от солдат противника», — пишет американский эксперт.

Пек указал на то, что «Солнцепек» имеет термобарическую боевую часть, которая после взрыва оказывает мощный эффект на укрепления противника. По его словам, это позволит использовать ТОС для артподготовки перед наступлением пехотных частей при поддержке танков Т-14 «Армата».

Напомним, ранее немецкие СМИ назвали ТОС-1А «Солнцепёк» ракетой, способной уничтожить любой укрепрайон за минуты. В журнале Stern рассказали, что спастись от их удара невозможно ни в пещерах, ни в бункерах.

ТОС-1А «Солнцепёк» — модифицированный вариант советской огнемётной установки «Буратино», созданной на шасси танка Т-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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