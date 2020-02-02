2020-02-02T21:52:56+03:00
Происшествия

В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих: два человека ранены

Полиция задержала нападавшую
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полиция задержала нападавшуюПолиция задержала нападавшуюФото: REUTERS
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В воскресенье, 2 февраля, в центре Гента на западе Бельгии женщина с ножом напал на прохожих и ранила двоих. Об этом сообщили в полиции Западной Фландрии.

Полицейский патруль открыл огонь по нападавший и нейтрализовал ее, ранив в руку, после чего правоохранительные органы задержали нападавшую.

«Нападение с ножом на прохожих произошло в Генте. Два человека пострадали. Совершившая нападение женщина ранена в руку и задержана, ведется следствие», - говорится в заявлении полиции.

По данным газеты Het Laatste Niews, один из пострадавших был ранен в живот, второй - в руку.

Напомним, за несколько часов до инцидента в Генте, похожие происшествие произошло в Лондоне, где мужчина напал с ножом на прохожих. По последним данным он ранил троих. Полиция застрелила нападавшего. В Скотленд-Ярде заявили, что инцидент связан с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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