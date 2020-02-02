2020-02-02T22:43:08+03:00
Происшествия

Зеленский назвал недостаточной предложенную Ираном компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе

Тегеран предложил выплатить 80 тысяч долларов за каждого погибшего [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Зеленский считает недостаточной предложенную Ираном компенсацию семьям погибших в авиакатастрофеЗеленский считает недостаточной предложенную Ираном компенсацию семьям погибших в авиакатастрофеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недостаточной предложенную Ираном компенсацию семьям, чьи родственники погибли в результате авиакатастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном.

Украинский лидер сообщил, что Иран сразу предложил выплату в размере 80 тысяч долларов «каждой семье, за каждую жертву».

«Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тысяч долларов - это очень мало», - сказал Зеленский.

Глава незалежной сообщил, что Киев будет «давить, давить на большую сумму». При этом он отметил, что человеческая жизнь «не измеряется любыми цифрами, любыми деньгами».

Напомним, в результате крушения лайнера 8 января погибли 176 человек. Позже выяснилось, что самолет был сбит иранским ПВО, который принял его за «враждебный». Власти Ирана признали свою вину и пообещали выплатить компенсацию семьям погибших и авиакомпании.

Крушение самолета в Тегеране: видео очевидцев.Источник: Iranian Students' News Agency (ISNA)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев хочет получить «черные ящики» Boeing 737, потерпевшего крушение под Тегераном
Зеленский назвал недостаточной предложенную Ираном компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих: два человека ранены
Президент Эстонии выступила против пересмотра границ с Россией
Сирийские боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
«Полное уничтожение»: в США рассказали об опасности российских «Солнцепеков»
Минздрав Забайкалья сообщил, что больной коронавирусом получил результаты анализов
Власти Израиля выдворили из страны китайцев, прибывших из России
«Четыре двойки»: Нумеролог рассказала о магии даты 02.02.2020
Создатели «Симпсонов» предсказали появление коронавируса нового типа