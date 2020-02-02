Зеленский назвал недостаточной предложенную Ираном компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе

2 Февр. 2020 2020-02-02T22:43:08+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал недостаточной предложенную Ираном компенсацию семьям, чьи родственники погибли в результате авиакатастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном.

Украинский лидер сообщил, что Иран сразу предложил выплату в размере 80 тысяч долларов «каждой семье, за каждую жертву».

«Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тысяч долларов - это очень мало», - сказал Зеленский.

Глава незалежной сообщил, что Киев будет «давить, давить на большую сумму». При этом он отметил, что человеческая жизнь «не измеряется любыми цифрами, любыми деньгами».

Напомним, в результате крушения лайнера 8 января погибли 176 человек. Позже выяснилось, что самолет был сбит иранским ПВО, который принял его за «враждебный». Власти Ирана признали свою вину и пообещали выплатить компенсацию семьям погибших и авиакомпании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="304" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/753528" frameborder="0"></iframe> Крушение самолета в Тегеране: видео очевидцев.Источник: Iranian Students' News Agency (ISNA)

ИСТОЧНИК KP.RU