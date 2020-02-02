Киев хочет получить «черные ящики» Boeing 737, потерпевшего крушение под Тегераном
Киев хочет получить бортовые самописцы Boeing 737, который был сбит двумя ракетами под Тегераном, несмотря на то, что иранская сторона готова принять помощь Украины в расшифровке «черных ящиков». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Нет, мы хотим взять эти "черные ящики" (…) я думаю, что если наши специалисты будут лететь туда, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте, они будут забирать "черные ящики". Для нас это очень важно", - сказал глава незлаежной.
Зеленский сообщил, что представитель иранской стороны ему сказал «"О'кей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим". "Я ему сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять "черные ящики"», - рассказал Зеленский.
Напомним, ранее Тегеран запросил у Соединённых Штатов и Франции оборудование, необходимое для расшифровки модели самописцев, установленных на Boeing 737. Министр иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зариф сообщил, что иранская сторона также готова принять помощь Украины в расшифровке «черных ящиков».
Украинский самолет был ошибочно сбит иранским ПВО 8 января. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Иран взял на себя ответственность за катастрофу и пообещал выплатить компенсацию семьям погибших.
Тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном доставили в Киев.Тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, сегодня были возвращены на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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