Киев хочет получить «черные ящики» Boeing 737, потерпевшего крушение под Тегераном

2 Февр. 2020 2020-02-02T22:49:33+03:00

Украину не устраивает простое участие их специалистов в совместной расшифровке бортовых самописцев в Иране [видео]

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Киев хочет получить бортовые самописцы Boeing 737, который был сбит двумя ракетами под Тегераном, несмотря на то, что иранская сторона готова принять помощь Украины в расшифровке «черных ящиков». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Нет, мы хотим взять эти "черные ящики" (…) я думаю, что если наши специалисты будут лететь туда, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте, они будут забирать "черные ящики". Для нас это очень важно", - сказал глава незлаежной.

Зеленский сообщил, что представитель иранской стороны ему сказал «"О'кей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим". "Я ему сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять "черные ящики"», - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее Тегеран запросил у Соединённых Штатов и Франции оборудование, необходимое для расшифровки модели самописцев, установленных на Boeing 737. Министр иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зариф сообщил, что иранская сторона также готова принять помощь Украины в расшифровке «черных ящиков».

Украинский самолет был ошибочно сбит иранским ПВО 8 января. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Иран взял на себя ответственность за катастрофу и пообещал выплатить компенсацию семьям погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/755538" frameborder="0"></iframe> Тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном доставили в Киев.Тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, сегодня были возвращены на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU