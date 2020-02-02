На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2

2 Февр. 2020 2020-02-02T23:03:56+03:00

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около города Чэнду на юго-западе Китая в провинции Сычуань в воскресенье, 2 февраля. Такие данные о происшествии предоставила Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Китайский сейсмологический центр (CENC) сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5,1.

По информации, предоставленной EMSC, очаг залегал на глубине 10 километров, по данным CENC - на глубине 21 километров.

Как сообщает EMSC, эпицентр подземных толчков находился в 1 085 километрах к северу от вьетнамской столицы Ханой и в 1 337 километрах к северо-западу от Гонконга.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 19:05 мск.

Вероятность гибели людей и разрушений весьма низкая

Напомним, 30 января землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в Румынии. Подземные толчки ощущались и в соседней Молдавии.

ИСТОЧНИК KP.RU