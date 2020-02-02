Страны большой семерки планируют обсудить ситуацию со вспышкой коронавируса
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что страны Большой семерки планируют обсудить ситуацию со вспышкой нового коронавируса в Китае. Болезнь унесла жизни 305 человек: 304 скончались в КНР, один на Филиппинах.
- Я вчера провел телефонный разговор с американским коллегой, чтобы прийти к общим оценкам ситуации. Мы договорились, что необходимо провести конференц-колл министров здравоохранения Большой семерки. Ничего не добиться, если страна в одиночку принимает меры, тем более в Европе, - заявил Шпан в эфире телеканала Welt.
Шпан также уточнил, что ему уже удалось достигнуть договоренность провести колл-конференцию с Вашингтоном.
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин поручил вывезти соотечественников из Китая. Между странами приостановлено железнодорожное сообщение. В ряде регионов закрыта граница с КНР. В России уже обнаружили двух зараженных коронавирусом.
Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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