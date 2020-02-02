Страны большой семерки планируют обсудить ситуацию со вспышкой коронавируса

2 Февр. 2020 2020-02-02T23:39:50+03:00

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Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что страны Большой семерки планируют обсудить ситуацию со вспышкой нового коронавируса в Китае. Болезнь унесла жизни 305 человек: 304 скончались в КНР, один на Филиппинах.

- Я вчера провел телефонный разговор с американским коллегой, чтобы прийти к общим оценкам ситуации. Мы договорились, что необходимо провести конференц-колл министров здравоохранения Большой семерки. Ничего не добиться, если страна в одиночку принимает меры, тем более в Европе, - заявил Шпан в эфире телеканала Welt.

Шпан также уточнил, что ему уже удалось достигнуть договоренность провести колл-конференцию с Вашингтоном.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин поручил вывезти соотечественников из Китая. Между странами приостановлено железнодорожное сообщение. В ряде регионов закрыта граница с КНР. В России уже обнаружили двух зараженных коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758201" frameborder="0"></iframe> Роспотребнадзор - информационный ролик по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU