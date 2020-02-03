2020-02-03T00:15:29+03:00
Общество

С чистого листа: больше половины россиян хотели бы сменить профессию

О кардинальных переменах задумывается, как правило, молодежь
Мария ИГНАТЬЕВА
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С чистого листа: больше половины россиян хотели бы сменить профессиюС чистого листа: больше половины россиян хотели бы сменить профессиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рекрутеры популярного российского сайта по поиску работы провели исследование и выяснили, больше половины жителей страны хотели были сменить профессию. Таких оказалось 72% опрошенных. Интересно, что 44% опрошенных готовы к кардинальным переменам.

По данным экспертов, больше четверти россиян хотели бы уйти в смежную сферу деятельности. Своей профессии преданы лишь 14% интервьюируемых, которые даже готовы пройти курс переподготовки лишь бы остаться в привычном им русле. Как пишут "Известия", 4% уверены в свой квалификации, а 3% не хотят ничего менять или не могут по каким-либо причинам.

Исследование также показало, что к переменам готово, как правило, молодое население страны: 51% - это люди в возрасте от 25 до 34 лет, 50% - до 24 лет. Эксперты объясняют это неправильным выбором специальности при поступлении в вуз или разочаровываются в профессии, низких зарплатах после выпуска из учебного заведения и выхода на работу.

Ранее сайт kp.ru писал о самых востребованных профессиях в России. В 2018 году, к примеру в топе были рабочие специальности, а в 2019 - инженеры. Причем востребованная не значит высокооплачиваемая. В РФ, по данным прошлого года, больше всего получают гинекологи, айтишники и продавцы бензина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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