2020-02-03T00:40:59+03:00
В мире

Мужчина, устроивший теракт в Лондоне, недавно вышел из тюрьмы

Он отбывал срок за терроризм
Мария ИГНАТЬЕВА
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Мужчина, устроивший теракт в Лондоне, недавно вышел из тюрьмыМужчина, устроивший теракт в Лондоне, недавно вышел из тюрьмыФото: REUTERS
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В Скотленд -Ярде рассказали о подробностях теракта, который произошел в минувшее воскресенье, 2 февраля в Лондоне. По данным британской полиции, на мужчине в момент преступления был муляж "пояса смертника".

- К телу подозреваемого было прикреплено устройство. Было установлено оцепление, и быстро выяснилось, что это муляж. Происшествие объявили терактом, и мы полагаем, что оно связано с исламизмом, - сообщили в ведомстве.

Полицейские также раскрыли детали биографии мужчины. Несколько дней назад злоумышленник вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за терроризм.

Напомним, сайт kp.ru писал, что ЧП произошло на юге британской столицы. Вооруженный мужчина напал на прохожих. Прежде чем полицейские его застрелили, он успел ранить нескольких человек. В Посольство России в Лондоне выясняют, есть ли россияне среди пострадавших.

Полиция оцепила место преступления на юге Лондона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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