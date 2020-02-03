2020-02-03T01:19:52+03:00
Звезды

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актерами по версии BAFTA

Лучшим фильмом признали "1917"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хоакин ФениксХоакин ФениксФото: REUTERS
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Британская академия кино- и телеискусства (BAFTA) назвала лучших, по ее мнению, актеров, сыгравших главные роли. Среди мужчин эксперты выделили Хоакина Феникса, а из женщин - Рене Зеллвегер. Церемония вручения наград проходила вечером 2 февраля в Лондоне в Королевском Альберт-холле.

Кинокритики отметили работу 45-летнего Хоакина Феникса в фильме режиссера Тодда Филлипса. Он исполнил роль Джокера в одноименной картине.

Рене Зеллвегер Фото: REUTERS

Рене ЗеллвегерФото: REUTERS

Рене Зелвегер выделили за съемки в картине "Джуди". Артистка сыграла голливудскую певицу и актрису Джуди Гарленд.

Кинокритики также выбрали лучший фильм. Награды они удостоили картину режиссера Сэма Мендеса "1917".

Как писал ранее сайт kp.ru, Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" как лучшая актриса в драматическом фильме – за главную роль в "Джуди". Такую же награду, но за мужскую роль получил Хоакин Феникс. Его работу в "Джокере" кинокритики высоко оценивают и даже пророчат ему "Оскар",

ИСТОЧНИК KP.RU

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