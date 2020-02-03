2020-02-03T01:52:16+03:00
Происшествия

В центре Киева застрелили мужчину

Подозреваемый несколько раз выстрелил в потерпевшего, а потом скрылся [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В центре Киева застрелили мужчину. Фото: Национальная полиция УкраиныВ центре Киева застрелили мужчину. Фото: Национальная полиция Украины
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Полиция Киева сообщила, что в центре украинской столицы неизвестный застрелил мужчину. По данным правоохранителей, преступление произошло около 18:00 по местному времени на улице Саксаганского.

- Неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативникам удалось установить личность погибшего. Им оказался местный житель 1977 года рождения.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. О мотивах стрелка пока не известно. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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