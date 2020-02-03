2020-02-03T05:04:23+03:00
Происшествия

В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ

Исполин выбросил в небо девятикилометровый столб пепла
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Японии произошло извержение вулкана СиндакэВ Японии произошло извержение вулкана СиндакэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ. Он выбросил столб пепла на высоту около семи тысяч метров, также был зафиксирован сход потока потока высокотемпературных газов, пепла и гравия на 900 метров. По данным главного метеорологического агентства Японии, камни разлетались на расстояние 600 метров от кратера.

Уточняется, что вулкан расположен на острове Кутиноэрабудзима на юге страны. Данных об ущербе и пострадавших специалисты экстренных служб не получали. Однако в главном метеорологическом агентстве призвали не подходить близко к кратеру. Эксперты уточнили, безопасным расстояние стоит считать не менее двух километров, так как по-прежнему существует угроза выброса камней и пирокластических потоков. В настоящее время Синдакэ успокоился.

Ранее сайт kp.ru писал об извержении самого крупного вулкана страны. Из кратера Асо поднялся столб пепла на высоту около 200 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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