В Томске пассажирский самолет совершил аварийную посадку
В аэропорту Томска самолет Bombardier, летевший из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку. Было повреждено переднее шасси. По предварительным данным в результате случившегося никто не пострадал.
- Посадка была, была проблема с шасси. Обстоятельства выясняются. Пострадавших нет, - сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
Отмечается, что аварийная посадка была совершена около 6:00 утра по местному времени. В настоящее время прибытие и вылет всех рейсов из аэропорта сибирского города задерживается. Самолеты, которые ранее вылетели из российских городов в областную столицу, совершат посадку в ближайшей воздушной гавани - в новосибирском Толмачево.
Известно, что воздушное судно, следовавшее по маршруту Екатеринбург- Томск принадлежит авиакомпании "РусЛайн". Представители перевозчика пока не выступили с официальными комментариями по поводу случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU