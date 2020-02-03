2020-02-03T05:41:32+03:00
Происшествия

В Томске пассажирский самолет совершил аварийную посадку

По предварительным дынным, никто не пострадал
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Томске пассажирский самолет совершил аварийную посадкуВ Томске пассажирский самолет совершил аварийную посадкуФото: Иван ВИСЛОВ
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В аэропорту Томска самолет Bombardier, летевший из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку. Было повреждено переднее шасси. По предварительным данным в результате случившегося никто не пострадал.

- Посадка была, была проблема с шасси. Обстоятельства выясняются. Пострадавших нет, - сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что аварийная посадка была совершена около 6:00 утра по местному времени. В настоящее время прибытие и вылет всех рейсов из аэропорта сибирского города задерживается. Самолеты, которые ранее вылетели из российских городов в областную столицу, совершат посадку в ближайшей воздушной гавани - в новосибирском Толмачево.

Известно, что воздушное судно, следовавшее по маршруту Екатеринбург- Томск принадлежит авиакомпании "РусЛайн". Представители перевозчика пока не выступили с официальными комментариями по поводу случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Томске пассажирский самолет совершил аварийную посадку
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