2020-02-03T06:11:31+03:00
Общество

Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажиров

РФ приостановила пассажирское сообщение с Китаем
Мария ИГНАТЬЕВА
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Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажировПоезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажировФото: Пресс-служба РЖД России
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Российско-китайскую границу в понедельник утром пересек поезд, который следовал по маршруту Пекин-Москва. Внутри вагонов пассажиров не было так как РФ приостановила пассажирское железнодорожное сообщения с Китаем из-за вспышки в стране нового типа коронавируса.

- Поезд, следующий по маршруту Пекин - Москва, в понедельник пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров. С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия, - сообщает правительство Забайкалья.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, меры по приостановке пассажирского сообщения между странами приняты в целях предупреждения распространения коронавируса нового типа на территорию России.

В ряде регионах уже закрыта границы с Китаем. В кабинете министров заявили, что правительство РФ поручило МИД временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР из-за коронавируса. Также для китайских тургрупп приостановлены безвизовые поездки между странами. Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВКС РФ эвакуировать россиян из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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