Эксперты предсказали падение товарооборота между Россией и Китаем на 4 процента

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:08:07+03:00

Это произойдет если движение на границе, закрытое из-за коронавируса, не возобновят в ближайшие пару недель

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Эксперты предсказывают падение товарооборота между Россией и Китаем. Если границу, закрытую из-за коронавируса, не откроют в ближайшие две-три недели, то ущерб может вылиться в серьезные цифры.

В 2019 году товарооборот составил 109 миллиардов долларов, в этом показатель может быть на 2–4%. Только по итогам I квартала предполагаемые убытки оцениваются в 0,2% — показатель укладывается в рамки обычной сезонной заболеваемости ОРВИ. Больше всего ситуация ударила по туристической отрасли.

Согласно прогнозам директора туристической ассоциации «Мир без границ» Александра Агамова, если запрет на въезд туристов из КНР будет сохраняться и летом, в высокий сезон, отрасль может потерять уже не менее 1,2 млрд долларов.

Не меньше страдают авиаперевозчики, их выручка сократилась на 5-10%. Многие компании уже заявили о прекращении полетов в Китай, запрет продлится до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая обстановка. Вынужденный простой авиакомпаниям обходится примерно в 400–800 тысяч долларов в день.

Японские гиганты Toyota и Honda приостановили выпуск своих машин в КНР. Однако на российском рынке это серьезно не скажется, уверены эксперты.

А вот перебои с электроникой могут возникнуть. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин допустил: если карантин продлится дольше, чем до 10 февраля, можно будет наблюдать небольшой дефицит на мировом рынке китайских смартфонов — поставки сократятся на 5–6%.

Каждые десять дней карантина могут увеличивать нехватку на 1,5%, как следствие – рост цен на товар, пишет газета "Известия".

Ранее смерть от коронавируса впервые зафиксирована за пределами Китая. В минувшую субботу, 1 февраля, на Филиппинах умер 44-летний мужчина, прибывший в республику из Уханя - очага распространения заболевания.

Пока лекарство от новой болезни не найдено, но эксперты полагают, что в течении года эпидемия угаснет сама.

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ИСТОЧНИК KP.RU