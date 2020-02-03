У 36 пассажиров рейса Китай-Франция выявлены симптомы коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:44:22+03:00

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У 36 пассажиров самолета, доставившего людей во Францию из китайского Уханя, выявлены симптомы коронавируса. Пройти лечение в республике решили 20 человек, остальные отправились к себе на родину. Данные предоставила министр здравоохранения страны Аньес Бузен.

Она рассказала, что на борту воздушного судна находились 264 пассажира, в том числе 64 француза. Все граждане республики с детьми были доставлены в курортный центр в коммуне Карри-ле-Руэ, а одиночек и прибывших в паре поместили в высшую школу пожарной службы в городе Экс-ан-Прованс. Карантин продлится 14 дней.

Еще 124 человека вернутся к себе на родину. Остаться на карантин во Франции решили лишь 60 граждан не европейских стран.

Согласно данным телеканала BFMTV, сейчас медики обследуют людей для выявления симптомов заболевания. Число находящихся во Франции зараженных по-прежнему составляет шесть человек. Самый пожилой из них находится в реанимации, сообщила Бузен.

Сайт kp.ru писал, что по всему миру от коронавируса скончались более 360 человек, причем лишь один из них умер за пределами Китая - на Филиппинах. В России инфицированных только двое. Один пациент находится в Тюменской области, другой - в Забойкалье.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU