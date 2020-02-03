2020-02-03T08:57:21+03:00
Экономика

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Нашу страну опередил лишь Казахстан с 27,7 рубля за литр 95-го
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России литр 95-го бензина стоит в среднем 45,8 рубляВ России литр 95-го бензина стоит в среднем 45,8 рубляФото: Евгения ГУСЕВА
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Россия занимает второе место по дешевизне топлива среди стран Европы, но при этом находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения.

В 2019-м среднегодовая цена нефти снизилась впервые за три года. Сырье марки Brent подешевело на 9,2% - до 64,3 доллара за баррель, но в начале 2020-го снова подорожало. Соответственно, розничная стоимость моторного топлива в большинстве европейских стран тоже выросла.

Если говорить об абсолютных ценах, без привязки к зарплате граждан, то дешевле всего бензин в Казахстане. Литр 95-го можно купить всего за 27,7 рубля (в пересчете на российскую валюту). Сама РФ находится на втором месте с 45,8 рубля. Замыкает тройку Белоруссия, а на четвертой строчке рейтинга - Украина.

Дальше в рейтинге идут, в основном, страны Восточной Европы. В конце списка оказались Нидерланды, где литр топлива обойдется дороже всего - 117,7 рубля, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в 2019 году рост цен на бензин стал самым низким за последние одиннадцать лет, а спрос упал почти на один процент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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