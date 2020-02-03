Вилен ушел. 18-летний вратарь клуба МХК "Снежные барсы" умер от рака
Сокомандники и болельщики юного хоккеиста выражают соболезнования его близким
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Вратарь клуба Молодёжной хоккейной лиги "Снежные барсы" Вилен Прокофьев умер от рака костей в возрасте 18 лет. Молодого человека не стало в понедельник, 3 января. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни", - сообщается на сайте "барсов".
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ИСТОЧНИК KP.RU