2020-02-03T08:36:23+03:00
Общество

Вилен ушел. 18-летний вратарь клуба МХК "Снежные барсы" умер от рака

Сокомандники и болельщики юного хоккеиста выражают соболезнования его близким
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вратарь клуба Молодёжной хоккейной лиги "Снежные барсы" Вилен Прокофьев умер от рака костей в возрасте 18 лет. Молодого человека не стало в понедельник, 3 января. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни", - сообщается на сайте "барсов".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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