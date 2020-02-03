Чаще всего в России воруют и орудуют мошенники

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:43:11+03:00

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В МВД подводят итоги ушедшего 2019 года. Оказывается, уровень преступности вырос в стране на 1,6% , было совершено более двух миллионов преступлений (2 024 тыс). таким образом, 2018-й год стал наименее криминальным за последние пять лет.

Чаще всего у нас воруют (53,5%) и орудуют мошенники. Четыре из пяти преступлений (79,7%) совершаются в городах (к ним отнесены и поселки городского типа), а около 20% в сельской местности.

Если говорить о сумме ущерба, то за прошлый год эта цифра приблизилась к 628 млрд рублей. Львиная доля - 447 млрд — приходится на экономические составы УК РФ.

Рост преступности зафиксирован:

Татарстан + 14,5%,

Адыгея + 14,7%,

Ленинградская область + 12,2%,

Смоленская область + 11,4%,

Ростовская область + 10%,

Курская + 8,1%,

Волгоградская область + 7%.

Снижение преступности:

Ненецкий автономный округ – 12%,

Дагестан – 8%,

Крым - 6,4%,

Санкт-Петербург - 5,4%.

30 процентов всех установленных преступников были пьяны. Лидеры антирейтинга самых «пьяных» преступлений — Чукотский автономный округ, Якутия, Республика Алтай, Тува, Забайкальский край, Кировская область, Республика Коми, Удмуртии, ЯНАО и Бурятия.

- Известно, что алкоголь является проводником для многих бед. Это бытовые конфликты, поножовщина, ДТП, преступность среди молодежи. Там где больше всего продается спиртного, всегда выше статистика по преступности, - комментирует «Известиям» Султан Хамзаев, руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU