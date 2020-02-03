Чаще всего в России воруют и орудуют мошенники
В МВД подводят итоги ушедшего 2019 года. Оказывается, уровень преступности вырос в стране на 1,6% , было совершено более двух миллионов преступлений (2 024 тыс). таким образом, 2018-й год стал наименее криминальным за последние пять лет.
Чаще всего у нас воруют (53,5%) и орудуют мошенники. Четыре из пяти преступлений (79,7%) совершаются в городах (к ним отнесены и поселки городского типа), а около 20% в сельской местности.
Если говорить о сумме ущерба, то за прошлый год эта цифра приблизилась к 628 млрд рублей. Львиная доля - 447 млрд — приходится на экономические составы УК РФ.
Рост преступности зафиксирован:
Татарстан + 14,5%,
Адыгея + 14,7%,
Ленинградская область + 12,2%,
Смоленская область + 11,4%,
Ростовская область + 10%,
Курская + 8,1%,
Волгоградская область + 7%.
Снижение преступности:
Ненецкий автономный округ – 12%,
Дагестан – 8%,
Крым - 6,4%,
Санкт-Петербург - 5,4%.
30 процентов всех установленных преступников были пьяны. Лидеры антирейтинга самых «пьяных» преступлений — Чукотский автономный округ, Якутия, Республика Алтай, Тува, Забайкальский край, Кировская область, Республика Коми, Удмуртии, ЯНАО и Бурятия.
- Известно, что алкоголь является проводником для многих бед. Это бытовые конфликты, поножовщина, ДТП, преступность среди молодежи. Там где больше всего продается спиртного, всегда выше статистика по преступности, - комментирует «Известиям» Султан Хамзаев, руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU