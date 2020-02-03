Рейс «Париж-Москва» пришлось задержать из-за конфликта пилотов

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:28:24+03:00

Когда борт поднялся в воздух, то сильно пахло керосином и экипаж решил вернуться в гавань вылета

Изменить размер текста: A A

Пассажиры авиакомпании Air France, которые планировали добраться из Парижа в Москву, рассказали об ужасах во время полета.

Борт должен был вылететь 2 февраля в 12.45 из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево», но еще на взлетной полосе что-то пошло не так.

- В кабине пилотов произошла какая-то потасовка. Пришлось ждать замены экипажа. Когда все таки удалось взлететь, в салоне стало холодно и даже тяжело дышать. Командир решил вернуться в Париж. В итоге мы потеряли 12 часов, - рассказывает Пятому каналу пассажирка Альфия Нестеренко.

Борт не мог приземлиться с полными баками топлива, самолет трясло и сильно пахло керосином.

- Возможно крылья набились льдом, иллюминаторы заледенели… холодно стало. Просто страшно. И когда садились, тоже чувствовалось, что из-под брюха какой-то дым идет, - признается девушка.

В аэропорту пассажирам предложили дождаться другого борта и выдали 11 евро на питание.

- Многие приняли решение просто поменять билеты на полет другой авиакомпанией, - рассказывает Альфия Нестеренко.

ИСТОЧНИК KP.RU