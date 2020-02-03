В МВД предложили ввести трехзначные коды для автомобильных госзнаков

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:44:28+03:00

Новые номера могут выдавать регионам, коды которых начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9

Изменить размер текста: A A

Автомобилисты из регионов смогут получить трехзначные автономера. Такие уже выдают владельцам машин в Москве и Санкт-Петербурге и ряде других регионов, начинающихся на цифру 7 и 1.

В 2005 году трехзначные госснаки ввели для автомобилей столицы, потому что привычные номера 77, 99, 97 закончились. После Москвы трехзначные номера в связи с ростом числа новых зарегистрированных машин получили автомобилисты из Санкт-Петербурга. Коды региона на автомобилях Челябинской области тоже стали трехзначныеми - 774, в Саратовской области появились авто с номерами 164 (к 64 региону добавили единицу).

Теперь в МВД предложили ввести трехзначные госзнаки авто для оставшихся регионов, номера которых начинаются на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

- Предлагается расширение количества возможных циферных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона, - сказано в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU