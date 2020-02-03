2020-02-03T09:54:44+03:00
Политика

В Госдуме поддержали предложение ужесточить штрафы для шумных соседей

Это позволит сделать жизнь россиян комфортной
Елена АКИМОВА
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В Госдуме поддержали идею ужесточить наказание для шумных соседейВ Госдуме поддержали идею ужесточить наказание для шумных соседейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил предложение ужесточить штрафы за шум в ночное время. Наказание возрастет для людей, которые не соблюдают тишину в период с 23.00 до 07.00.

Парламентарий отметил, что зачастую люди не считаются с соседями и могут в ночное время сверлить стены или громко слушать музыку.

- Лично моё мнение — ужесточение разумно. Другой вопрос в том, по каким критериям это всё будут оценивать, - комментирует RT Павел Качкаев.

Избежать двойных стандартом можно только в одном случае – если критерии будут прописаны в Жилищном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях.

-Мы должны уважать людей, живущих рядом с нами, — сказал депутат.

Ранее поступило предложение пересмотреть наказание для жителей, которые нарушают режим тишины. если инициатива будет утверждена, то бороться с нарушителями будут рублем. Штрафы для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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