2020-02-03T10:07:22+03:00
Общество

Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году

Аналогов российскому зенитному комплексу нет в мире
Юлия САЛЬНИКОВА
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Комплексы прошли испытания в 2019 годуКомплексы прошли испытания в 2019 годуФото: REUTERS
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Изменились сроки поставки новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей». Ранее Госпрограммой вооружения была предусмотрена поставка этой системы в 2025 году, а испытания должны были начаться в 2020-м. Но темпы производства позволили приступить к предварительным испытаниям.

- В войсках ПВО-ПРО в 2019 году прошли испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО С-500 "Прометей" с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире, - сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, его слова приводит корпоративный журнал концерна «Радиоэлектронные технологии», сообщают РИА Новости.

Планируется, что к поставкам в вооруженные силы комплексы будут готовы уже в 2020 году.

Комплекс С-500 оснащен баллистическими ракетами средней дальности, благодаря системе военные смогут перехватывать цели, находящиеся на расстоянии 3,5 тысячи километров.

Еще в период производства ЗРК "Прометей", президент Турции заявлял о готовности рассмотреть возможность покупки С-500. А в Китае комплексу присвоили неожиданные свойства - якобы С-500 может сбивать метеориты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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