2020-02-03T10:44:16+03:00
Происшествия

В Москве учительницу обокрали на 5 миллионов рублей

Преступники проникли в квартиру педагога
Ася КУЗНЕЦОВА
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Преступники в Красногорске проникли в квартиру педагога и вынесли ювелирные украшения на сумму 5 млн рублей / Фото: Пётр Ковалёв ТАССПреступники в Красногорске проникли в квартиру педагога и вынесли ювелирные украшения на сумму 5 млн рублей / Фото: Пётр Ковалёв ТАСС
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В московском округе Красногорск грабители проникли в квартиру 38-летней учительницы частной школы и украли деньги и украшения в общей сумме на почти 5 миллионов рублей. Среди украденного, помимо ювелирных изделий, был ящик, в котором лежали 100 евро и 150 долларов, сообщает источник kp.ru.

Преступники с помощью отжатия пластиковой двери днём вошли в квартиру педагога, располагавшуюся на первом этаже. У дома нет охраны и видеонаблюдения.

Ранее сайт kp.ru писал об ограблении таунхауса 54-летней безработной женщины. Неизвестные проникли через окно и украли пять шуб и часы "Сhopard", в общей сумме ущерб составил 3 миллиона рублей. Уточняется, что дом также не был оборудован видеонаблюдением и охраной.

Также на сайте писали об инциденте в Москве, при котором преступник похитил сумку безработной женщины, в которой было более 20 миллионов рублей наличными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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