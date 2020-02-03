2020-02-03T10:26:01+03:00
Политика

Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей

Дебора Броннерт заверила, что Сергей и его дочь Юлия живы, просто не хотят общаться с прессой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества весной 2018 года в Солсбери, чувствуют себя хорошо, сообщила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт.

При этом она отказалась раскрывать место пребывания пострадавших.

"Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", - сказала дипломат.

Броннерт также не стала уточнять, проживают ли Скрипали в Великобритании или какой-то другой стране, передает "Коммерсантъ".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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