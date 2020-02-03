2020-02-03T10:35:20+03:00
Общество

Иностранцев с коронавирусом смогут депортировать на Родину

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в стране есть лекарства и средства защиты от коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил Мишустин доложил о принятых мерах по защите россиян от коронавирусаМихаил Мишустин доложил о принятых мерах по защите россиян от коронавирусаФото: REUTERS
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Премьер Михаил Мишустин подтвердил, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем. Напомним, диагноз подтвержден у двух человек, оба – иностранцы, граждане Китая, которые недавно побывали в эпицентре распространения опасного заболевания. Пациентов поместили в отдельные боксы, чтобы не допустить распространения заболевания среди других людей. Члены семей и близкие, с кем контактировали зараженные, также взяты под контроль медиками, их проверили на коронавирус.

- В России есть необходимые лекарства и средства защиты для борьбы с коронавирусом, - приводит слова Мишустина РИА Новости.

Создана рабочая группа, которая разрабатывает механизм по защите от коронавируса. Один из пунктов мер по противодействую распространения заболевания - департация иностранцев с коронавирусом.

Напомним, Россия закрыла границу с Китаем, отменены регулярные рейсы, а в Роспотребнадзоре заявили о готовности всех лабораторий страны проводить тестирование на наличие опасного заболевания из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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