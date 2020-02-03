Названы регионы, где чаще всего ищут работу через знакомых
Росстат назвал регионы, жители которых чаще всего обращаются за помощью к друзьям и знакомым при трудоустройстве. В лидерах по данному показателю Магаданская область, а вот реже всего к использованию полезных связей прибегают в Кемеровской области.
Чаще всего работу через знакомых ищут:
Магаданская область - 94,4%,
Адыгея - 94%.
Липецкая область - 91,1%,
Ульяновская область - 90,6%,
Карачаево-Черкесия - 90,4%.
Реже всего трудоустраиваются через знакомых:
Красноярский край - 46,7%,
Мурманская область -47,1%,
Кемеровская область - 47,3%.
Учитывая разницу в показателях, получается, что средний показатель по стране 69,8%. Именно столько россиян подключают к поискам работы полезные связи, пишет NEWS.ru.
Ранее Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения. Самыми вымирающими оказались Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
ИСТОЧНИК KP.RU