2020-02-03T10:35:48+03:00
Общество

Названы регионы, где чаще всего ищут работу через знакомых

Активнее всего дружескими связями пользуются в Магаданской области
Елена АКИМОВА
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более 60 процентов россиян ищут работу через знакомыхболее 60 процентов россиян ищут работу через знакомыхФото: Олег УКЛАДОВ
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Росстат назвал регионы, жители которых чаще всего обращаются за помощью к друзьям и знакомым при трудоустройстве. В лидерах по данному показателю Магаданская область, а вот реже всего к использованию полезных связей прибегают в Кемеровской области.

Чаще всего работу через знакомых ищут:

Магаданская область - 94,4%,

Адыгея - 94%.

Липецкая область - 91,1%,

Ульяновская область - 90,6%,

Карачаево-Черкесия - 90,4%.

Реже всего трудоустраиваются через знакомых:

Красноярский край - 46,7%,

Мурманская область -47,1%,

Кемеровская область - 47,3%.

Учитывая разницу в показателях, получается, что средний показатель по стране 69,8%. Именно столько россиян подключают к поискам работы полезные связи, пишет NEWS.ru.

Ранее Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения. Самыми вымирающими оказались Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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