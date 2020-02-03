2020-02-03T10:42:26+03:00
Политика

В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку российского оружия

Сотрудников минобороны обвиняют в воспрепятствовании работе адвоката компании ORSIS
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Армении возбудили новое уголовное дело в рамках расследования срыва тендера на поставку вооружений. Информацию подтвердила пресс-секретарь Специальной следственной службы республики Марина Оганджанян.

Напомним, что в прошлом году российская компания ORSIS должна была стать победителем тендера Минобороны на поставку военной техники. Сумма контракта составила несколько миллионов долларов, но конкурс закрыли без объяснения причин, а саму оружейную фирму внесли в "черный список" поставщиков.

Сайт kp.ru писал, что ORSIS обратилась с жалобой в суд, а Минпромторг России попросил властей республики разобраться в ситуации. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Вскоре компанию исключили из "черного списка".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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