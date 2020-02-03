Самолёты ВКС будут направлены в Хубэй для эвакуации 130 человек

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:58:54+03:00

Uруппировка самолётов Воздушно-космических сил России будет направлена в Хубэй, чтобы эвакуировать из него 130 человек Фото: REUTERS

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 3 февраля группировка самолётов Воздушно-космических сил России будет направлена в Хубэй, чтобы эвакуировать из него 130 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал о начале эвакуации граждан России из эпицентра распространения коронавируса - города Ухань. На тот момент в Ухане находились 341 россиянин.

31 января в России выявили два первых случая заражения коронавирусом нового типа: в Забайкалье и Тюмени, оба они граждане Китая. В тот же день российское правительство заявило о подготовке постановления о запрете выдачи рабочих виз гражданам Китая.

По состоянию на 3 февраля коронавирус унёс жизни 362 человек. В Китае и за его пределами подтверждено больше 17 тысяч случаев заражения. При этом вылечиться удалось немногим меньше 500 человек. Под медицинским наблюдением находятся больше 150 тысяч человек.

Брифинг на тему борьбы с коронавирусом в России.Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач страны Анна Попова проведет брифинг на тему борьбы с коронавирусом в России, на котором расскажет о новых мерах профилактики заболевания и противодействия ему

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU