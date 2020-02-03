2020-02-03T11:24:36+03:00
Политика

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предположила, когда с России снимут санкции

По словам дипломата, ряду стран сегодня не хватает диалога
Елена АКИМОВА
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эксперты сходятся во мнении, что говорить о снятии санкций между Европой и Россией пока раноэксперты сходятся во мнении, что говорить о снятии санкций между Европой и Россией пока раноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Обоюдным санкциям России и Европы более пяти лет. Многие эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие время ситуация не переменится.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила, что ее страна всегда видела важность сотрудничества с Россией. Тем не менее, ситуация вокруг отравления Скрипалей в 2018 году изменила общий климат.

- Создалась чрезвычайно напряженная атмосфера. Тем не менее, находясь на посту министра иностранных дел, я говорила: несмотря ни на что, мы должны сохранять диалог с Россией,- комментирует «Известиям» дипломат.

Она напомнила, что сегодня «мы меньше разговариваем, чем в годы холодной войны».

- Сложность взаимоотношений – это не только тема санкций. Нам необходимо и дальше разговаривать. Раньше было ощущение диалога, как раз его не хватает США и Европе, которые фактически повторяют одно и то же снова и снова, - заключила Карин Кнайсль.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал причину введения санкций против "Северного потока-2". США пытаются вытолкнуть Россию с европейского рынка, навязывая потребителям свой сжиженный газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предположила, когда с России снимут санкции
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