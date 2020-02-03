Минобороны РФ прокомментировало обстрел турецких военных в Сирии

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:55:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Турецкие военные попали под обстрел правительственной армии Сирии, поскольку не предупредили российскую сторону о своих передвижениях в идлибской зоне деэскалации. Об этом заявили в Центре примирения враждующих сторон в САР, который находится под контролем Минобороны РФ.

"Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб", - говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении сайта kp.ru.

Напомним, что, по данным самой турецкой стороны, в результате атаки погибли четыре военнослужащих, девять получили ранения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU