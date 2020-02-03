Эксперт назвал машины, которые чаще всего выбирают угонщики

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:01:58+03:00

Чаще всего угнанные машины разбираются и продаются по запчастям Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

И дал советы, как защитить свое авто

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С января по декабрь 2019 года в России было зарегистрировано больше 20 тыс. случаев угона транспортных средств, а еще 19 тысяч случаев, когда машину брали просто «покататься».

Бытует мнение, что машины премиум-класса чаще других привлекают преступников, но это миф, уверены эксперты.

Самые угоняемые авто:

Kia Riо,

Hyundai Solaris,

Toyota Cruiser,

Toyota Camry,

Mercedes,

BMW».

- Владельцам отечественных авто тоже не стоит расслабляться. Наши машины тоже пользуются спросом у угонщиков,- рассказывает «Известиям» Александр Толоконников, менеджер охранных систем компании Autosecurity.

Иномарки премиум-класса чаще всего направляются на перепродажу, а вот остальные машины разбираются и продаются запчастями.

- Обычно есть две категории угонщиков: одни вскрывают любые замки, вторые – электронщики. Идеалом будет комплексная защита машины. К сигнализации, например, сейчас эффективно устанавливать замок капота, — рассуждает Александр Толоконников.

Владельцам автомобилей с бесключевым доступом нужно помнить и о том, что одного штатного брелка, открывающего автомобиль, недостаточно. Сигнал считывается с ретранслятора.

- Схема простая: вы закрыли машину, убрали ключ в карман и даже не заметили, что за вами идет угонщик. С помощью оборудования он отсылает сигнал на прибор, считывает информацию и передает злоумышленнику, оставшемуся у машины. По факту, связь между машиной и ключами удлиняется, — объясняет специалист охранных систем.

Самая частая ошибка автовладельцев, которая облегчает жизнь угонщикам, носить ключи от автомобиля и метку от сигнализации в одной связке.

Совет установить на машину GSM-модуль, который в случае взлома машины сразу уведомит хозяина, тоже не лишний.

- Но есть и минусы. Система звонит владельцу, запрашивает ПИН-код. Изначально он идет гостевой, фабричный. Его, естественно, рекомендуют менять на персональный, потому что если злоумышленник узнал номер системы, то подобрать стандартный пароль ему уже не составит труда, — объясняет Толоконников.

Ранее в Подмосковье угнали машину с ребенком внутри и оставили его на трассе. Заботливый угонщик высадил трехлетнюю Милану на остановке, спрятался в кустах и ждал, пока ребенка заберут.

ИСТОЧНИК KP.RU