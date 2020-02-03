2020-02-03T12:01:58+03:00
Авто

Эксперт назвал машины, которые чаще всего выбирают угонщики

И дал советы, как защитить свое авто
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Чаще всего угнанные машины разбираются и продаются по запчастямЧаще всего угнанные машины разбираются и продаются по запчастямФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

С января по декабрь 2019 года в России было зарегистрировано больше 20 тыс. случаев угона транспортных средств, а еще 19 тысяч случаев, когда машину брали просто «покататься».

Бытует мнение, что машины премиум-класса чаще других привлекают преступников, но это миф, уверены эксперты.

Самые угоняемые авто:

Kia Riо,

Hyundai Solaris,

Toyota Cruiser,

Toyota Camry,

Mercedes,

BMW».

- Владельцам отечественных авто тоже не стоит расслабляться. Наши машины тоже пользуются спросом у угонщиков,- рассказывает «Известиям» Александр Толоконников, менеджер охранных систем компании Autosecurity.

Иномарки премиум-класса чаще всего направляются на перепродажу, а вот остальные машины разбираются и продаются запчастями.

- Обычно есть две категории угонщиков: одни вскрывают любые замки, вторые – электронщики. Идеалом будет комплексная защита машины. К сигнализации, например, сейчас эффективно устанавливать замок капота, — рассуждает Александр Толоконников.

Владельцам автомобилей с бесключевым доступом нужно помнить и о том, что одного штатного брелка, открывающего автомобиль, недостаточно. Сигнал считывается с ретранслятора.

- Схема простая: вы закрыли машину, убрали ключ в карман и даже не заметили, что за вами идет угонщик. С помощью оборудования он отсылает сигнал на прибор, считывает информацию и передает злоумышленнику, оставшемуся у машины. По факту, связь между машиной и ключами удлиняется, — объясняет специалист охранных систем.

Самая частая ошибка автовладельцев, которая облегчает жизнь угонщикам, носить ключи от автомобиля и метку от сигнализации в одной связке.

Совет установить на машину GSM-модуль, который в случае взлома машины сразу уведомит хозяина, тоже не лишний.

- Но есть и минусы. Система звонит владельцу, запрашивает ПИН-код. Изначально он идет гостевой, фабричный. Его, естественно, рекомендуют менять на персональный, потому что если злоумышленник узнал номер системы, то подобрать стандартный пароль ему уже не составит труда, — объясняет Толоконников.

Ранее в Подмосковье угнали машину с ребенком внутри и оставили его на трассе. Заботливый угонщик высадил трехлетнюю Милану на остановке, спрятался в кустах и ждал, пока ребенка заберут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт назвал машины, которые чаще всего выбирают угонщики
Минобороны РФ прокомментировало обстрел турецких военных в Сирии
Трамп обидел Блумберга замечанием про низкий рост и подставку для проведения дебатов
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предположила, когда с России снимут санкции
В Китае с помощью дронов разгоняют людей на улицах, чтобы не допустить распространения коронавируса
Мишустин поручил проработать порядок ввоза незарегистрированных лекарств
Самолёты ВКС будут направлены в Хубэй для эвакуации 130 человек
Сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи перенесут из-за коронавируса
В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку российского оружия
Премьер Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса
Названы регионы, где чаще всего ищут работу через знакомых
Иностранцев с коронавирусом смогут депортировать на Родину
Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей
В Москве учительницу обокрали на 5 миллионов рублей
Новейшие системы С-500 «Прометей» прошли испытания и поступят в вооруженные силы России в 2020 году
В Госдуме поддержали предложение ужесточить штрафы для шумных соседей
КНДР приостановила железнодорожное сообщение с Россией