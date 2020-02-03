"Российские железные дороги" приостановили сообщение с КНДР
"Российские железные дороги" приостановили пассажирское сообщение с КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Решение принято в связи с соответствующем обращением северокорейского министерства железных дорог. Сайт kp.ru писал, что сам Пхеньян решил временно не пускать поезда в страну в рамках профилактики китайского коронавируса. Ограничения распространяются на все существующие маршруты.
"С 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР)", - следует из пресс-релиза.
Деньги за билеты на отмененные рейсы можно вернуть без удержания сборов. Поезда снова начнут ходить лишь после стабилизации ситуации с так называемой китайской пневмонией, передает ТАСС.
Напомним, что инфекционное заболевание унесло жизни свыше 360 человек чуть больше, чем за месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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