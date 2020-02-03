2020-02-03T12:35:08+03:00
Общество

"Российские железные дороги" приостановили сообщение с КНДР

Поезда перестанут ходить между двумя странами с 3 февраля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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До особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагоновДо особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагоновФото: REUTERS
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"Российские железные дороги" приостановили пассажирское сообщение с КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Решение принято в связи с соответствующем обращением северокорейского министерства железных дорог. Сайт kp.ru писал, что сам Пхеньян решил временно не пускать поезда в страну в рамках профилактики китайского коронавируса. Ограничения распространяются на все существующие маршруты.

"С 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР)", - следует из пресс-релиза.

Деньги за билеты на отмененные рейсы можно вернуть без удержания сборов. Поезда снова начнут ходить лишь после стабилизации ситуации с так называемой китайской пневмонией, передает ТАСС.

Напомним, что инфекционное заболевание унесло жизни свыше 360 человек чуть больше, чем за месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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