Зараженная коронавирусом китаянка родила здорового ребенка

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:27:17+03:00

Мама после операции пошла на поправку, но все равно находится в отдельном боксе от дочери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Китае врачи провели экстренную операцию беременной пациентке, у которой диагностирован коронавирус. Как сообщает издание Sina, женщина находилась на 38 неделе беременности. После того, как она попала в больницу и коронавирус был подтвержден, медики, наблюдавшие за ее состоянием, признали – болезнь прогрессирует. Тогда созвали комиссию врачей – приняли решение проводить кесарево сечение на этом сроке.

Девочка родилась весом 3,3 килограмма. При этом младенец абсолютно здоров, по шкале Апгар (система, по которой в мире оценивают состояние новорожденных) ребенку дали максимальные 10 баллов, ее дважды проверяли на наличие в организме вируса - оба раза тест показывал отрицательный результат. Чтобы не допустить заражения от матери, девочку поместили пока в отдельный бокс.

В Китае по данным на 3 февраля заражены свыше 16 тысяч человек, 361 погиб. Болезнь распространилась больше, чем на 20 стран. Зарегистрирован первый случай гибели от коронавируса за пределами Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU