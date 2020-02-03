2020-02-03T12:31:42+03:00
Экономика

В топливном союзе объяснили, почему российский бензин один из самых дешевых

Дешевле топливо только в Казахстане
Елена АКИМОВА
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В топливном союзе объяснили, почему в России самые дешевые цены на бензинВ топливном союзе объяснили, почему в России самые дешевые цены на бензинФото: Евгения ГУСЕВА
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В российском топливном союзе объяснили, почему цены на бензин в нашей стране гораздо ниже, чем во многих других. Сохранять приемлемый уровень удается благодаря тому, что Россия является добывающей страной.

- У нас исходно дешевая нефть, так как мы ее не покупаем, а добываем – это обуславливает себестоимость. Даже учитывая высокий уровень налогов, порядка 65%, выходит экономнее, чем в Европе. У них дорогой входной продукт, поэтому у них топливо существенно дороже, - сказал ИА «НСН» глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В качестве примера собеседник привел Норвегию. Страна тоже является нефтедобытчиком, но при этом налог доходит до 80%, что делает их бензин самым дорогим в Европе.

А вот в Казахстане цены на топливо самые экономичные, это объясняется разницей в цене акцизов.

- У них в несколько раз ниже акцизы, поэтому и дешевая конечная продукция, - заключает Аркуша.

Ранее сообщалось, что аналитики сравнили цены на бензин АИ-95. Самая низкая цена зафиксирована в Казахстане. Там литр АИ-95 стоит 27,7 рубля, в России – 45,8 рубля. А в Нидерландах цена доходит до 117 рублей за литр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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