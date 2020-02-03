2020-02-03T12:46:31+03:00
Общество

Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ

Ранее исполняющим обязанности главы ведомства был Роман Вильфанд
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергей Борщ. Фото: Артем Геодакян/ТАСССергей Борщ. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Новым главой Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ, занимавший до этого должность заместителя директора ведомства.

Исполняющий ранее обязанности руководителя Роман Вильфанд стал снова научным руководителем учреждения.

- Лучшего гидролога-прогнозиста в России нет, Сергей Васильевич Борщ - лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре, - рассказал Интерфаксу Вильфанд.

Ранее на сайте kp.ru писали о заявлении Вильфанда, что в Москве похолодание, которое придёт 5 февраля, сменится оттепелью. Он также отметил, что мороз в столице продержится всего четыре дня.

Также Вильфанд в начале зимы обещал аномально тёплую погоду для России и "пятнистые" осадки.

- Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура, - подчёркивал тогла экс-глава Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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