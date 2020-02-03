Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ
Новым главой Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ, занимавший до этого должность заместителя директора ведомства.
Исполняющий ранее обязанности руководителя Роман Вильфанд стал снова научным руководителем учреждения.
- Лучшего гидролога-прогнозиста в России нет, Сергей Васильевич Борщ - лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре, - рассказал Интерфаксу Вильфанд.
Ранее на сайте kp.ru писали о заявлении Вильфанда, что в Москве похолодание, которое придёт 5 февраля, сменится оттепелью. Он также отметил, что мороз в столице продержится всего четыре дня.
Также Вильфанд в начале зимы обещал аномально тёплую погоду для России и "пятнистые" осадки.
- Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура, - подчёркивал тогла экс-глава Гидрометцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU