2020-02-03T12:45:12+03:00
Политика

Со дна моря подняли сбитый в 1942 году самолет Пе-2

Специалистам удалось выяснить личность пилота
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пикирующий бомбардировщик Пе-2Пикирующий бомбардировщик Пе-2
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Водолазы подняли со дна Черного моря фрагменты советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, который был сбит в 1942 году. Затонувшие обломки были найдены недалеко от крымского поселка Джугба на глубине более 70 метров.

Специалистам удалось выяснить, что самолетом управлял Владимир Клюев, который был призван на войну из Тверской области. Кроме того на борту сбитого бомбардировщика находился находились штурман и стрелок-радист. Специалистам еще предстоит установить их имена.

В числе работающих с находкой дайверов — водолазы глубоководного отряда Черноморского флота.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», по окончании экспедиции находка будет доставлена на берег и передана в музей.

Пе-2 стал самым массовым фронтовым пикирующим бомбардировщиком, который когда-либо выпускался в СССР. В годы ВОВ было выпущено более 11 тысяч самолетов этой модели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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