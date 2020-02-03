2020-02-03T13:45:41+03:00
Умные вещи

ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили удалять свои программы

Речь идет о предустановленных на гаджетах приложениях, которые не влияют на нормальную работу устройств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Иностранных разработчиков попросят "очистить" смартфоны для российских приложенийИностранных разработчиков попросят "очистить" смартфоны для российских приложенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба России предложила обязать американские корпорации Apple, Google и Microsoft обеспечивать возможность полного удаления предустановленных приложений, если это не препятствует нормальной работе устройств.

Также на владельцев операционных систем хотят распространить требования по размещению отечественных программ на смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV.

Ведомство уже разработало концепцию соответствующих подзаконных актов к закону о предустановке российского программного обеспечения. Документы должны быть вынесены на общественное обсуждение в начале февраля, передает "Коммерсантъ".

Сайт kp.ru писал, что предварительный список программ, которые ФАС поручит предустанавливать на продаваемые в России устройства, уже готов. В случае со смартфонами речь идет об антивирусе, навигаторе, поисковике, а также приложениях с доступом к госуслугам и платежным системам. На планшеты будут устанавливать такие же программы, за исключением последнего пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители рабочей группы попросят продлить сроки внесения поправок в Конституцию
Пятеро подозреваемых в подготовке теракта задержаны в Казахстане
Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших коронавирусом
В МИД Китая обвинили США в распространении паники из-за коронавируса
ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили удалять свои программы
МИД Польши объявил о своей победе над Россией в "историческом споре"
В 23 странах за пределами Китая зарегистрирован коронавирус
Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ
Со дна моря подняли сбитый в 1942 году самолет Пе-2
В Конституции предложено закрепить понятие брак как отношения между мужчиной и женщиной
В топливном союзе объяснили, почему российский бензин один из самых дешевых
Зараженная коронавирусом китаянка родила здорового ребенка