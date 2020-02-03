ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили удалять свои программы

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:45:41+03:00

Речь идет о предустановленных на гаджетах приложениях, которые не влияют на нормальную работу устройств

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Федеральная антимонопольная служба России предложила обязать американские корпорации Apple, Google и Microsoft обеспечивать возможность полного удаления предустановленных приложений, если это не препятствует нормальной работе устройств.

Также на владельцев операционных систем хотят распространить требования по размещению отечественных программ на смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV.

Ведомство уже разработало концепцию соответствующих подзаконных актов к закону о предустановке российского программного обеспечения. Документы должны быть вынесены на общественное обсуждение в начале февраля, передает "Коммерсантъ".

Сайт kp.ru писал, что предварительный список программ, которые ФАС поручит предустанавливать на продаваемые в России устройства, уже готов. В случае со смартфонами речь идет об антивирусе, навигаторе, поисковике, а также приложениях с доступом к госуслугам и платежным системам. На планшеты будут устанавливать такие же программы, за исключением последнего пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU