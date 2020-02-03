2020-02-03T13:23:50+03:00
Общество

Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших коронавирусом

Два случая заражения были зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области
Ася КУЗНЕЦОВА
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Два первых случая заражения коронавирусом в России были зафиксированы 31 января. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССДва первых случая заражения коронавирусом в России были зафиксированы 31 января. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 3 февраля.

Два первых случая заражения коронавирусом в России были зафиксированы 31 января. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заражения выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая, прибывшие в Россию 26 и 28 января.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что состояние обоих пациентов - стабильное, у них даже не наблюдалось повышения температуры. Она также добавила, что нет риска распространения коронавируса в России.

По данным на 3 февраля, жертвами коронавируса стали 362 человека. В мире зафиксировано 17 тысяч случаев заражения, при этом вылечиться удалось почти 500 пациентам. Под медицинским наблюдением находятся больше 150 тысяч человек.

3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин провёл оперативное совещание со своими заместителями, главный вопросом которого стала борьба с коронавирусом. Мишустин также заявил, что ФАС и Росздравнадзор будут следить за ценами на противовирусные препараты.

В Китае доставщики еды стали соблюдать дистанцию с клиентами из-за коронавируса.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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