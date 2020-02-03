Пятеро подозреваемых в подготовке теракта задержаны в Казахстане

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:24:19+03:00

Все члены банды ранее уже были судимы за совершении тяжких и особо тяжких преступлений

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Полиция Казахстана разоблачила и задержала пятерых членов банды, которые планировали осуществить теракты в местах массового скопления людей на территории республики.

Операция состоялась в начале прошлой недели, 27 января, в городах Караганда и Тараз. С разрешения суда подозреваемых в терроризме сразу арестовали на два месяца.

В пресс-релизе на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана уточняется, что все пятеро "последователей деструктивного религиозного течения" ранее уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU