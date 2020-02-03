2020-02-03T13:24:19+03:00
Происшествия

Пятеро подозреваемых в подготовке теракта задержаны в Казахстане

Все члены банды ранее уже были судимы за совершении тяжких и особо тяжких преступлений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Казахстана разоблачила и задержала пятерых членов банды, которые планировали осуществить теракты в местах массового скопления людей на территории республики.

Операция состоялась в начале прошлой недели, 27 января, в городах Караганда и Тараз. С разрешения суда подозреваемых в терроризме сразу арестовали на два месяца.

В пресс-релизе на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана уточняется, что все пятеро "последователей деструктивного религиозного течения" ранее уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители рабочей группы попросят продлить сроки внесения поправок в Конституцию
Пятеро подозреваемых в подготовке теракта задержаны в Казахстане
Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших коронавирусом
В МИД Китая обвинили США в распространении паники из-за коронавируса
ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили удалять свои программы
МИД Польши объявил о своей победе над Россией в "историческом споре"
В 23 странах за пределами Китая зарегистрирован коронавирус
Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ
Со дна моря подняли сбитый в 1942 году самолет Пе-2
В Конституции предложено закрепить понятие брак как отношения между мужчиной и женщиной
В топливном союзе объяснили, почему российский бензин один из самых дешевых
Зараженная коронавирусом китаянка родила здорового ребенка