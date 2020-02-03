Представители рабочей группы попросят продлить сроки внесения поправок в Конституцию

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:41:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сроки на сбор предложений по поправкам в Конституцию могут увеличить. С соответствующим предложением к президенту и Госдуме планируют обратиться члены профильной рабочей группы. Напомним, обсуждать изменения в главном документе страны призваны законодатели, общественники, ученые. Из общего потока поправок выберут только часть. Их направят на рассмотрение депутатов ко второму чтению в Госдуму.

- В связи с большим количеством поправок в конституцию… намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к конституции,- сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.

Ранее планировалось, что в Госдуме прекратят прием поправок 6 февраля.

В числе предложений, которые озвучены рабочей группой - упоминание в Конституции бога. Вице-спикер ГД объявил, что возможно в документе будет прописано, что брак - отношения между мужчиной и женщиной. Часть предложений касается требований к кандидату в президенты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756374" frameborder="0"></iframe> Госдума единогласно приняла президентские поправки к Конституции в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU