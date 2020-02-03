2020-02-03T13:53:28+03:00
Звезды

Бортко усомнился в успехе экранизации «Мастера и Маргариты» в Голливуде

Депутат отметил, что американцам данная история не понятна
Елена АКИМОВА
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Режиссер Владимир Бортко оценил идею экранизировать "Мастера и Маргариту" в ГолливудеРежиссер Владимир Бортко оценил идею экранизировать "Мастера и Маргариту" в Голливуде
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Кинорежиссер, продюсер, депутат Госдумы VII созыва Владимир Бортко оценил возможность экранизации «Мастера и Маргариты» в Голливуде.

Режиссер отметил, что на протяжении десяти лет в Голливуде заявляют, что займутся данный работой.

- Пускай попробуют, хотя вряд ли. По-моему, ничего не получится. Для американцев эта история не понятна, - комментирует Бортко "Ридусу".

Права на экранизацию легендарного романа Михаила Булгакова получил американский режиссер Баз Лурман. Он подарил миру «Великого Гэтсби», «Мулен Руж» и «Ромео + Джульетта».

«Мастер и Маргарита» - давняя цель Лурмана, он не скрывал, что долго пытался получить разрешение на съемки.

- Я восторге, что мне наконец выпала возможность поработать над интерпретацией этого революционного произведения, - заявлял режиссер.

Пока подробности работы и актерский состав держится в тайне. А тем временем в России могут начаться свои съемки по роману Михаила Булгакова. Роль Мастера предрекали Даниле Козловскому. Но пока официального подтверждения данной информации не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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