2020-02-03T14:03:49+03:00
Политика

На заявление Эрдогана о проблемах крымских татар в Кремле ответили предложением посетить Крым и «увидеть все своими глазами»

В понедельник 2 февраля президент Турции заявил, что следит за положением крымских татар
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пресс-секретарь президента ответил на заявление турецкого лидераПресс-секретарь президента ответил на заявление турецкого лидераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по поводу заявление турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. Президент Турции 2 февраля заявил, что следит за «положением крымских татар» на полуострове. Он и раньше поднимал эту тему, говоря, что «крымские татары - важнейшее связующее звено между нашими странами».

-В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам, - приводит Интерфакс слова Пескова.

Он напомнил, что Владимир Путин приглашал своего турецкого коллегу в Крым. Предложение, сообщил представитель Кремля, в силе, поэтому Эрдоган может "своими глазами увидеть все, что называется, из первоисточника".

Кстати, крымские татары из общественного движения «Къырым» Ремзи Ильясов обращались к Эрдогану, которого беспокоил положение этой категории населения Крыма. Они просили президента Турции считать их русскими.

Кроме того Дмитрий Песков сообщил, что президенты продолжают держать связь на тему ситуации в Сирии, но телефонного звонка еще не было. Напомним, турецкие власти 3 февраля подтвердили гибель четырех военнослужащих в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков объяснил, что предложение об упоминании Бога в Конституции , рассмотрит рабочая группа
Авиакомпания S7 Airlines приостанавливает полеты в Китай
Каждый четвёртый россиянин боится заболеть раком
На заявление Эрдогана о проблемах крымских татар в Кремле ответили предложением посетить Крым и «увидеть все своими глазами»
Бортко усомнился в успехе экранизации «Мастера и Маргариты» в Голливуде
Представители рабочей группы попросят продлить сроки внесения поправок в Конституцию
Пятеро подозреваемых в подготовке теракта задержаны в Казахстане
Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших коронавирусом
В МИД Китая обвинили США в распространении паники из-за коронавируса
ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили удалять свои программы
МИД Польши объявил о своей победе над Россией в "историческом споре"
В 23 странах за пределами Китая зарегистрирован коронавирус
Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ
Со дна моря подняли сбитый в 1942 году самолет Пе-2
В Конституции предложено закрепить понятие брак как отношения между мужчиной и женщиной
В топливном союзе объяснили, почему российский бензин один из самых дешевых
Зараженная коронавирусом китаянка родила здорового ребенка