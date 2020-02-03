На заявление Эрдогана о проблемах крымских татар в Кремле ответили предложением посетить Крым и «увидеть все своими глазами»

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:03:49+03:00

В понедельник 2 февраля президент Турции заявил, что следит за положением крымских татар

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по поводу заявление турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. Президент Турции 2 февраля заявил, что следит за «положением крымских татар» на полуострове. Он и раньше поднимал эту тему, говоря, что «крымские татары - важнейшее связующее звено между нашими странами».

-В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам, - приводит Интерфакс слова Пескова.

Он напомнил, что Владимир Путин приглашал своего турецкого коллегу в Крым. Предложение, сообщил представитель Кремля, в силе, поэтому Эрдоган может "своими глазами увидеть все, что называется, из первоисточника".

Кстати, крымские татары из общественного движения «Къырым» Ремзи Ильясов обращались к Эрдогану, которого беспокоил положение этой категории населения Крыма. Они просили президента Турции считать их русскими.

Кроме того Дмитрий Песков сообщил, что президенты продолжают держать связь на тему ситуации в Сирии, но телефонного звонка еще не было. Напомним, турецкие власти 3 февраля подтвердили гибель четырех военнослужащих в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU