На заявление Эрдогана о проблемах крымских татар в Кремле ответили предложением посетить Крым и «увидеть все своими глазами»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по поводу заявление турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. Президент Турции 2 февраля заявил, что следит за «положением крымских татар» на полуострове. Он и раньше поднимал эту тему, говоря, что «крымские татары - важнейшее связующее звено между нашими странами».
-В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам, - приводит Интерфакс слова Пескова.
Он напомнил, что Владимир Путин приглашал своего турецкого коллегу в Крым. Предложение, сообщил представитель Кремля, в силе, поэтому Эрдоган может "своими глазами увидеть все, что называется, из первоисточника".
Кстати, крымские татары из общественного движения «Къырым» Ремзи Ильясов обращались к Эрдогану, которого беспокоил положение этой категории населения Крыма. Они просили президента Турции считать их русскими.
Кроме того Дмитрий Песков сообщил, что президенты продолжают держать связь на тему ситуации в Сирии, но телефонного звонка еще не было. Напомним, турецкие власти 3 февраля подтвердили гибель четырех военнослужащих в Идлибе.
ИСТОЧНИК KP.RU