Каждый четвёртый россиянин боится заболеть раком

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:02:22+03:00

Почти половина опрошенных рассказали, что их главная мера по профилактике онкологии - наблюдение за общим состоянием здоровья Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Проект Здоровье Mail.ru провёл опрос среди 11 тысяч россиян в преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, который пройдёт 4 февраля.

В опросе респонденты должны были рассказать, что, по их мнению, становится главными причинами болезни и проводят ли они какую-либо профилактику.

В результате опроса выяснилось, что 26% участников боятся заболеть раком, а тревожатся по этому вопросу 54% опрошенных. Кроме того, у 61% респондентов ближайшие родственники пережили онкологию, а близкие 55% скончались от неё.

Наиболее пугающими видами онкологических заболеваний 48% участников опроса назвали рак мозга, 44% - рак желудка и поджелудочной железы, 39% - рак кишечника, по 27% - рак лёгких и груди, 23% - рак кожи, а 12% - рак простаты.

На вопрос о профилактике онкологии 45% опрошенных ответили, что их главная мера предупреждения заболевания - наблюдение за общим состоянием здоровья, а 38% - отсутствие вредных привычек. 29% женщин рассказали, что регулярно посещают гинеколога, а 25% проходят обследование груди. При этом, несмотря на опасения, 28% не предпринимают ни одной из описанных мер.

Пять главных факторов риска развития заболеваний, по мнению респондентов, это постоянный стресс (64%), плохая экологическая обстановка (63%) и наследственность (62%), вредные привычки (57%) и неблагоприятный радиационный фон (42%).

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ИСТОЧНИК KP.RU