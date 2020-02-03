Авиакомпания S7 Airlines приостанавливает полеты в Китай

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:27:02+03:00

S7 Airlines приняла решение полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Базовая проверка в аэропортах не гарантирует выявление симптомов коронавируса

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Российская авиакомпания S7 Airlines решила приостановить осуществление полетов в Китай, включая Гонконг.

Последним станет рейс S7 5724 Пекин — Новосибирск, который прибудет в Россию во вторник, 4 февраля, в 10:00 по местному времени. Полеты будут возобновлены лишь 28 марта 2020 года в случае стабилизации ситуации с китайским коронавирусом.

На сайте перевозчика сообщается, что решение принято из-за рисков, которые возникают при продолжении выполнения рейсов в КНР.

"Контроль состояния здоровья пассажиров находится вне прямой зоны ответственности авиакомпании, и, как показывают ситуации с госпитализацией пассажиров, базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции", - говорится в пресс-релизе.

Всем пассажирам, которые должны были улететь отмененными рейсами, оформят вынужденный возврат билетов.

Сайт kp.ru писал, что Россия приостановила авиасообщение с Китаем еще 1 февраля. Исключением являются лишь рейсы в "Шереметьево" и чартеры, занимающиеся эвакуацией наших граждан.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

ИСТОЧНИК KP.RU