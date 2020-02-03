Авиакомпания S7 Airlines приостанавливает полеты в Китай
Российская авиакомпания S7 Airlines решила приостановить осуществление полетов в Китай, включая Гонконг.
Последним станет рейс S7 5724 Пекин — Новосибирск, который прибудет в Россию во вторник, 4 февраля, в 10:00 по местному времени. Полеты будут возобновлены лишь 28 марта 2020 года в случае стабилизации ситуации с китайским коронавирусом.
На сайте перевозчика сообщается, что решение принято из-за рисков, которые возникают при продолжении выполнения рейсов в КНР.
"Контроль состояния здоровья пассажиров находится вне прямой зоны ответственности авиакомпании, и, как показывают ситуации с госпитализацией пассажиров, базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции", - говорится в пресс-релизе.
Всем пассажирам, которые должны были улететь отмененными рейсами, оформят вынужденный возврат билетов.
Сайт kp.ru писал, что Россия приостановила авиасообщение с Китаем еще 1 февраля. Исключением являются лишь рейсы в "Шереметьево" и чартеры, занимающиеся эвакуацией наших граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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