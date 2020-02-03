Песков: говорить о "сверхбыстром сближении" США и Белоруссии пока рано
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не стоит говорить о "сверхбыстром сближении" США и Белоруссии лишь потому, что американский госсекретарь Майк Помпео ранее посетил Минск.
В любом случае страны могут развивать отношения друг с другом - это их суверенное право, подчеркнул представитель Кремля.
"Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами", - сказал Песков журналистам.
По его словам, у России и Белоруссии "союзнические и очень близкие" отношения. Конечно, есть некоторые проблемные моменты, которые уже проговариваются, но на повестке дня и без того много вопросов по развитию партнерства.
Сайт kp.ru писал, что Помпео побывал в Минске в субботу, 1 февраля, и встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Этот визит высокопоставленного сотрудника администрации США в Белоруссию стал первым за несколько десятков лет.
Стороны обсудили права человека, торговлю и много другое. А госсекретарь США даже заявил о готовности Вашингтона обеспечить партнеров нефтью на 100% по конкурентоспособный цене.
"США хотят помочь Белоруссии построить независимое государство" – госсекретарь Помпео.Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки "хотят помочь Белоруссии построить независимое государство" после переговоров с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем в субботу в Минске.
ИСТОЧНИК KP.RU