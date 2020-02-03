Песков: говорить о "сверхбыстром сближении" США и Белоруссии пока рано

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:34:46+03:00

В любом случае развитие отношений между Минском и другими странами - это их суверенное право

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не стоит говорить о "сверхбыстром сближении" США и Белоруссии лишь потому, что американский госсекретарь Майк Помпео ранее посетил Минск.

В любом случае страны могут развивать отношения друг с другом - это их суверенное право, подчеркнул представитель Кремля.

"Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами", - сказал Песков журналистам.

По его словам, у России и Белоруссии "союзнические и очень близкие" отношения. Конечно, есть некоторые проблемные моменты, которые уже проговариваются, но на повестке дня и без того много вопросов по развитию партнерства.

Сайт kp.ru писал, что Помпео побывал в Минске в субботу, 1 февраля, и встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Этот визит высокопоставленного сотрудника администрации США в Белоруссию стал первым за несколько десятков лет.

Стороны обсудили права человека, торговлю и много другое. А госсекретарь США даже заявил о готовности Вашингтона обеспечить партнеров нефтью на 100% по конкурентоспособный цене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758213" frameborder="0"></iframe> "США хотят помочь Белоруссии построить независимое государство" – госсекретарь Помпео.Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки "хотят помочь Белоруссии построить независимое государство" после переговоров с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем в субботу в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU