2020-02-03T14:34:46+03:00
Политика

Песков: говорить о "сверхбыстром сближении" США и Белоруссии пока рано

В любом случае развитие отношений между Минском и другими странами - это их суверенное право
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Александр Лукашенко и Майк ПомпеоАлександр Лукашенко и Майк ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не стоит говорить о "сверхбыстром сближении" США и Белоруссии лишь потому, что американский госсекретарь Майк Помпео ранее посетил Минск.

В любом случае страны могут развивать отношения друг с другом - это их суверенное право, подчеркнул представитель Кремля.

"Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами", - сказал Песков журналистам.

По его словам, у России и Белоруссии "союзнические и очень близкие" отношения. Конечно, есть некоторые проблемные моменты, которые уже проговариваются, но на повестке дня и без того много вопросов по развитию партнерства.

Сайт kp.ru писал, что Помпео побывал в Минске в субботу, 1 февраля, и встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Этот визит высокопоставленного сотрудника администрации США в Белоруссию стал первым за несколько десятков лет.

Стороны обсудили права человека, торговлю и много другое. А госсекретарь США даже заявил о готовности Вашингтона обеспечить партнеров нефтью на 100% по конкурентоспособный цене.

"США хотят помочь Белоруссии построить независимое государство" – госсекретарь Помпео.Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки "хотят помочь Белоруссии построить независимое государство" после переговоров с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем в субботу в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
Завершено возвращение российских туристов с острова Хайнань
Начинающий бармен сломал клиенту позвоночник при подаче «экстремального коктейля»
В ДНР назвали невозможным обмен по схеме "всех на всех" в текущей ситуации
Польша рассчитывает занять место Великобритании в ЕС
Диетолог рассказала, какие продукты повышают иммунитет
Из Италии начали вывозить китайских туристов из-за рисков распространения коронавирусом
Украинский канал опубликовал разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Песков: говорить о "сверхбыстром сближении" США и Белоруссии пока рано
Песков объяснил, что предложение об упоминании Бога в Конституции , рассмотрит рабочая группа
Авиакомпания S7 Airlines приостанавливает полеты в Китай
Каждый четвёртый россиянин боится заболеть раком
На заявление Эрдогана о проблемах крымских татар в Кремле ответили предложением посетить Крым и «увидеть все своими глазами»
Бортко усомнился в успехе экранизации «Мастера и Маргариты» в Голливуде
Представители рабочей группы попросят продлить сроки внесения поправок в Конституцию
Пятеро подозреваемых в подготовке теракта задержаны в Казахстане
Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших коронавирусом
В МИД Китая обвинили США в распространении паники из-за коронавируса
ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили удалять свои программы
МИД Польши объявил о своей победе над Россией в "историческом споре"
В 23 странах за пределами Китая зарегистрирован коронавирус
Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ
Со дна моря подняли сбитый в 1942 году самолет Пе-2
В Конституции предложено закрепить понятие брак как отношения между мужчиной и женщиной
В топливном союзе объяснили, почему российский бензин один из самых дешевых
Зараженная коронавирусом китаянка родила здорового ребенка