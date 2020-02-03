Украинский канал опубликовал разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот авиакомпании Iran Aseman Airlines стал свидетелем случайного ракетного удара по украинскому пассажирскому Boeing 737 и сообщил об этом диспетчеру. Расшифровку этого разговора обнародовал украинский телеканал ТСН.
Пилот сообщил диспетчеру, что видит по маршруту вспышки, как от ракеты, и уточняет, что ракета движется в сторону от Тегерана. Затем диспетчер несколько раз вызывает самолёт украинских авиалиний, но не получает ответа.
- Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это, - повторял пилот, но диспетчер не понимал что может быть источником вспышки.
Напомним, 8 января самолёт "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, был по ошибке сбит Ираном. В ночь накануне военные силы Ирана совершили несколько авиаударов по американским базам в Ираке. Ракетную атаку на США Тегеран провёл в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани по приказу президента Америки Дональда Трампа.
Жертвами ошибки стали 167 пассажиров и 11 членов экипажа. После расследования, власти Ирана признались, что украинский пассажирский самолёт был сбит в результате "непреднамеренной человеческой ошибкой".
Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подлинности
ИСТОЧНИК KP.RU
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