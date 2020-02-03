2020-02-03T14:42:01+03:00
В мире

Из Италии начали вывозить китайских туристов из-за рисков распространения коронавирусом

Итальянские медики подтвердили коронавирус у двух прибывших из граждан КНР
Юлия САЛЬНИКОВА
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Запланировано пять рейсов Италия-Китай для вывоза из Европы китайцевЗапланировано пять рейсов Италия-Китай для вывоза из Европы китайцевФото: Алина НИЗАМОВА
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Введенный в Италии из-за коронавируса режим ЧС предусматривает департацию китайцев из страны. В Италии, напомним, официально подтверждены два случая заражения коронавирусом – оба у граждан КНР, прибывших по туристической визе. Пока пациенты находятся в изоляторе римского института Спалланцани, люди, контактировавшие с ними, взяты медиками на контроль, их также проверили на наличие опасного заболевания. Тесты оказались отрицательными.

Режим ЧС предусматривает вывоз из Италии туристов из Китая.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Фьюмичино, 3 февраля первый самолет для эвакуации китайских туристов уже готов к отправке. Всего запланированы пять рейсов авиакомпании China Airlines.

В Китае число погибших достигло 362 человек. Как сообщает Reuters, заражены 17391 жителей страны. Вирус проник в 23 страны по данным ВОЗ. Наибольшее число заболевших, помимо Китая, в Японии, 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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